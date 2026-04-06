開催：2026.4.6会場：コメリカ・パーク結果：[タイガース] 3 - 5 [カージナルス]MLBの試合が6日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとカージナルスが対戦した。タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。3回裏、4番 ケリー・カーペンター 初球を打ってセンター