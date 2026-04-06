【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46のライブ『7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～』が、4月4日・5日の2日間にわたって横浜スタジアムで行われた。 ■「ROCKESTRA」のタイトルどおり、ロックとオーケストラが融合した生演奏を積極的に導入 『ひな誕祭』は、日向坂46のデビュー日を祝う周年イベントで、同スタジアムで『ひな誕祭』が行われるのはこれが4回目。イベント