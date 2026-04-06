BTSのV（ヴィ）が、Instagramを更新。新曲「2.0」MV撮影現場での長髪ハーフアップ姿など、多数のオフショットを公開した。 【写真】BTS Vが公開した、幻の長髪ハーフアップ＆ヒゲ姿【動画・写真】「2.0」撮影現場のビハインド＆オフショット①～④ ■BTS Vがダンディなロン毛＆あごヒゲで登場！ 「2.0」のMVでは、メンバーがヒゲやサングラス、ウィッグなどを装着した新鮮な姿をそれぞれに披