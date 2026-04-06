6日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比878.15円（1.65％）高の5万4001.64円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1279、値下がりは251、変わらずは42と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を196.71円押し上げ。次いで東エレク が79.45円、ファストリ が74.02円、ＳＢＧ が64.36円、イビデン が34.46円と続いた。 マイナス寄与度は2.35円