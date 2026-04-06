6日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比37.4％増の2188億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同43.9％増の1742億円だった。 個別ではＮＺＡＭ米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） 、ＮＺＡＭ海外債券（為替ヘッジなし） 、ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ