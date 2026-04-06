6日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数352、値下がり銘柄数181と、値上がりが優勢だった。 個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。リファインバースグループは一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス、ジェイフロンティア、エクスモーション、パワーソリューションズ、オンコセラピー・サイエンスなど11銘柄は年初来高値を更新。Ｉｎｓｔｉｔ