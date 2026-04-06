リンクをコピーする

6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ10593345.7 48710 ２. 日経Ｄインバ 2651254.84645 ３. 日経ベア２945639.0 114.1 ４. 野村日経平均8529-1.0 56500