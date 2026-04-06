札幌・すすきのを象徴する通称「ニッカおじさん」が、予定より１日早くリニューアルし、４月６日朝、お目見えしました。どのように変化したのでしょうか。すすきの交差点の歩道からスマートフォンで撮影する人。その先にあったのは、リニューアルされた通称「ニッカおじさん」の看板です。６日朝、５代目となる「ニッカおじさん」が予定より１日早くお目見えしました。 何が変わったのかというと…表面に注目