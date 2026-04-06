お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33）が、5日深夜放送のテレビ朝日系クイズバラエティー『有吉クイズ』（毎週日曜深0：55）に出演。現在妻が妊娠中で、5月に第2子誕生予定であることを発表した。【動画】「全部やらないとレジェンド芸人になれない」霜降り明星・せいや、俳優業への思いこの日は『せいやVS有吉！SM業界のウラ側Q』を放送。この企画内で、“ロウソク職人”が作り上げた49度で溶けるロウソクが準備され、な