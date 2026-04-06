「これが村上宗隆じゃけ！」。前ヤクルト監督の高津臣吾氏がインスタグラムにホワイトソックス・村上の活躍を喜ぶストーリーズをあげた。4日（日本時間5日）のブルージェイズ戦で日米通算250本塁打を達成。6回に逆転の決勝中越え4号2ランを放った姿を誇らしげに投稿した。ヤクルトで2軍監督として2年、1軍監督として6年、日本を代表するスラッガーに至るまでの成長を間近で見てきた。村上を最も知っているとも言える高津氏は、