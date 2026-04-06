【スーパーフォーミュラ】第2戦（4月5日決勝／モビリティリゾートもてぎ）【映像】ウイングが刺さったまま疾走する驚きの光景国内最速を誇るスーパーフォーミュラの舞台で、目を疑うようなアクシデントが発生した。第2戦もてぎのオープニングラップ、激しい順位争いの中で2台のマシンが接触。その直後、一方のマシンのフロントウイングが、もう一方のマシンの車体に「刺さったまま」走行を続ける珍しい場面に中継やファンが騒然