俳優の吉田羊が6日、都内で行われた「ゴールデンカレー発売60周年記念発表会」に登壇。エプロン姿で登場してカレーを調理した。【写真】素敵な笑顔！美味しそうにカレーを頬張る吉田羊吉田はゴールデンカレーのCMやプロモーションに出演して今年で11年目となり、新CMではナレーションを担当している。15秒の映像の中に、「俳優の雰囲気や佇まいに合わせて、寄り添うような気持ちで声を当てさせていただきました」とにっこり。