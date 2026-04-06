日本セーリング連盟は6日、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会代表に混合470級で2023年世界選手権3位の磯崎哲也、関友里恵組（JPN22レーシング）や女子49erFX級で24年パリ五輪代表の田中美紗樹、永松瀬羅組（豊田自動織機）などが決まったと発表した。4日までスペインで行われた国際大会の成績で選考された。