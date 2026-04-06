天皇皇后両陛下と愛子さまが福島へ福島第一原発の自治体を初訪問天皇皇后両陛下と愛子さまは、東日本大震災発生から15年にあたって被災地を訪問するため、福島県に到着されました。福島第一原発のある自治体に皇室が訪問するのは、震災後初めてです。【写真を見る】【速報】天皇皇后両陛下と愛子さま福島県に到着原発事故の爪痕と向き合う2日間【東日本大震災から15年】両陛下と愛子さまは、きょう（6日）午前11時20分ごろ、