東京地検特捜部に詐欺などの疑いで逮捕・起訴された被告が、取り調べで侮辱されたなどとして、捜査を担当した男性検事を裁判にかけるよう求める「付審判請求」を行いました。男性検事は先月30日付で不起訴処分となっていました。公務員の不起訴処分を不服とし、裁判にかけるよう求める「付審判請求」を行ったのは、融資金名目で金融機関から約22億円をだまし取った詐欺などの罪に問われている太陽光発電関連会社「テクノシステム」