タレントの神田うの（51）が6日、自身のインスタグラムを更新。「娘とそっくり」な人気フリーアナウンサーとの再会を報告した。「今月のお茶のお稽古には、春休み中の志のぶさんのお嬢ちゃま（娘と同じ歳のお友達）もご一緒で久々にお会い出来て嬉しかったぁ〜」とつづり、元日本テレビでフリーの松本志のぶアナウンサーとのツーショットを公開した。「そして驚いたのが髪型もお顔も雰囲気も娘にとても似ていた事」と神田。