キュートな姿に、共演者たちやファンが沸いた。元モーニング娘。の田中れいなが4月3日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演して、自ら手掛けた衣装をアピールした。【映像】田中れいな、自らデザインした衣装にノリノリこの日から、番組はリニューアル。冒頭、MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが「SECONDになってさらにパワーアップしたしんよ！」と挨拶した。その後、「やっぱね、記念