人気を集めるレッサーパンダなどが「いのちを感じる」動画配信の候補に挙がる（夢見ケ崎動物公園提供）餌を食べたり、眠っていたりする姿を自由にのぞいて─。川崎市は夢見ケ崎動物公園（同市幸区）で日常ではあまり目にできない動物たちの姿を伝える動画配信をするため、ガバメントクラウドファンディング（ＧＣＦ）を始めた。市は市内で唯一、動物の飼育・展示をする同動物公園の再整備計画を進め、「いのちを感じる」体験プ