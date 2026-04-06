3月20日より全国で放送されている『冷凍 日清中華 辣椒担々麺』の新テレビCM『ごまが濃いかもね』篇にレイザーラモンRGさんが出演。このCMは、ステージ中央でRGさんがシンガーソングライター・KANさんの名曲『愛は勝つ』のメロディにのせて、ひたすら「ごまが濃いかもね」と繰り返し熱唱するものです。繰り返し歌詞を熱唱するというのは、RGさんの代表的な『あるあるネタ』の特徴。ヒット曲に乗せて「○○のあるある、早く言い