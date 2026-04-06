今季も好スタート米大リーグのドジャースは、3年連続の世界一を目指し、今季も5日（日本時間6日）のナショナルズ戦を終えて7勝2敗と好スタートを切った。そんな中、チームの変化を巡り、81歳の熱心なファンが怒りを隠せないでいる。米地元局「NBCロサンゼルス」と、レポーターのアレックス・ロジール氏は日本時間4日、共同でインスタグラムを更新。ドジャースファンの81歳、エロル・シーガルさんについてつづった。「エロル・