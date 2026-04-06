右腹斜筋の肉離れで１０日間の故障者リスト入りが決まったムーキー・ベッツ内野手（３３）に別の視点からも?衰え?が指摘されている。ベッツは４日（日本時間５日）のナショナルズ戦の初回に腰の痛みを訴えて交代。ＭＲＩ検査で腹斜筋損傷が判明し、戦線離脱となった。近年は体調を崩すことも増え、年齢的な衰えを不安視する声も少なくなかった。そんな中で米メディア「スポーティングニュース」はベッツにはある?兆候?があった