２月４日に第１子出産を発表したタレントの岡田結実が、最新ショットを公開し、美しさが話題となっている。岡田は５日、自身のインスタグラムを更新。「お姉さんでやらせてもろて〜！もろてって一時期流行ったよね〜！いつの話〜〜！！最近の衣装ちゃんです」と記し、番組に出演した際のオフショットを複数枚アップした。この投稿には、「美しいですね！」「お似合いですね」「似合ってて可愛すぎお母さんになってもほんと