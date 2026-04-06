タレントの辻希美さんが、2026年3月31日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【母の気持ち】長男青空の高校受験について...実は全然順調じゃありませんでした」と題して、長男の怒涛の受験生活について語った。レベルの高い高校を志望「何を言っちゃってるの？」「私からはけっこうな大ニュースなんですけど」と切り出した辻さん。「青空（せいあ）の受験ですが、無事に終わりました。長かったです。長かったというか...せいは比較的