◆米大リーグロッキーズ４―１フィリーズ（５日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が５日（日本時間６日）、本拠でのフィリーズ戦で今季２試合目の先発登板。６回を投げて１本塁打を含む４安打１四球１失点で今季初勝利を挙げた。ロ軍では今季から、投手コーチが１球ごとに球種を提案する「ピッチサゼスチョン」が導入されている。投手と捕手の意思伝達装置「ピッチコム」にベン