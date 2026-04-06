Xboxの誕生25周年を記念し、ファンタが人気ゲームキャラクターをあしらった特別デザイン缶のコレクションと、期間限定の新フレーバーを発表した。 【写真】激シブ！ヘルメットのSHOEIバイク好き超大物ロックスターとコラボ 新フレーバーの「ダークチェリー」は「ディアブロ IV」をテーマにしており、本コレクションの目玉となる。ほかにも「Wanta Fanta」キ