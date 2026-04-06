大河ドラマ「豊臣兄弟」第13回は「疑惑の花嫁」。「豊臣兄弟」で主人公・秀長の正室となるのは慶（ちか）という女性です。慶はドラマにおいては美濃斎藤氏に仕えていた安藤守就（美濃三人衆の１人）の娘という設定になっており、吉岡里帆さんが演じています。しかし、史実において秀長の正室となった女性については謎に包まれているのです。先ず、いつ生まれたか、いつ亡くなったのか分かっていません。ドラマでは慶という名にな