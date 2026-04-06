4月11日・12日高松駅前に移動図書室を開設 4月11日(土)・12日(日)、高松市のJR高松駅前広場で、高松で暮らす人たちが選んだ「人生の転機になった一冊」を、移動図書室で紹介する催しが開かれます。 クリエイター、会社員、学生、喫茶店主らさまざまな人が、本に出会ったきっかけや読んだ後に何が変わったかを、ストーリーとして本と一緒に展示します。書評ではなく「誰かの人生の局面と一冊」が並ぶ空