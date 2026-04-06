鹿島が勝ち点23で4600万円、水戸は昨季のJ2優勝賞金と同じ2000万円に到達J1百年構想リーグは4月5日までに第9節を消化して、シーズンのちょうど半分を終えた。AFCチャンピオンズリーグ（ACL）に出場している複数クラブは、消化試合数が多くなっているが、前半戦を終えた段階で各クラブが獲得した賞金額を確認したい。今シーズンのJ1リーグでは、90分で勝利した場合は600万円、PK戦で勝利した場合は400万円、PK戦で負けた場合は2