ドジャース・佐々木朗希（24）が、また背信投球である。【もっと読む】佐々木朗希、ロッテ球団スタッフ3人引き抜きメジャー帯同の波紋日本時間6日のナショナルズ戦に今季初勝利をかけて登板したが、5回を2本塁打含む5安打6失点3四球5奪三振。6失点は日米通じて自己ワーストを更新した。チームは逆転勝ちしたため、黒星は付かなかったものの、不安の残る内容だった。敵地ワシントンは雨のため、2時間9分遅れて試合開始。難し