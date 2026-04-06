リーズ・ユナイテッド田中碧が先制ゴール、地元紙はチーム最高タイの採点イングランド1部プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧が、イングランド協会カップ（FA杯）の準々決勝ウェストハム戦で先制ゴール。PK戦の末に勝利したゲームで、地元紙「ヨークシャー・ポスト」はチーム最高タイの採点を与えた。田中は2ボランチの一角でスタメン出場。試合序盤からビルドアップの起点としてボールに関わりな