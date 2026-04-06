メジャーで評価がイマイチだった日本人野手が入団1年目から好スタートを切っている。ホワイトソックスの村上宗隆（26）、ブルージェイズの岡本和真（29）だ。【もっと読む】Wソックス村上宗隆はクリアすべき課題がてんこ盛りヤクルト時代の2022年に三冠王を獲得した村上は、開幕戦から3試合連続本塁打。日本時間5日のブルージェイズ戦では、5試合ぶりの4号2ランをバックスクリーンに叩き込んだ。5日時点で主に2番、4番で全8