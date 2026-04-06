浦和の根本健太「自分の得点というのは意味がないなと思います」浦和レッズは4月5日のJ1百年構想リーグ第9節、川崎フロンターレ戦に2-3で敗れた。試合前のアクシデントで急きょスタメン出場したDF根本健太は、先制ゴールを決める活躍を見せた一方でPKの判定が取り消しになるなど、多くのことに直面する1日になった。この日の浦和はスタメン発表時点でDF宮本優太とDFダニーロ・ボザのセンターバックコンビが見込まれていたが、