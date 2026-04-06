釜山（プサン）の祭り会場で、客に提供するおでんの汁に市販の包装スンデを袋のまま入れて温める場面が捉えられ、衛生をめぐる論争が起きている。6日、オンラインコミュニティやSNSなどを総合すると、今月3日から5日まで釜山市蓮堤区（ヨンジェグ）温泉川市民公園一帯で開かれた「第7回蓮堤古墳ファンタジー祭り」のある屋台の調理方法が問題となった。あるネットユーザーは4日、現場を訪れた後、SNSに「スンデを袋ごと蒸し、おで