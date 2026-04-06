記事ポイントRe・De Ringが2026年4月2日から新機能を提供開始体の状態を0〜100で示すフィジカルエナジーを追加既存ユーザーも0円でAIキャラクター機能を使える更新 ピクセラのスマートリング「Re・De Ring」に、毎日のコンディションをより直感的に把握できる新機能が加わっています。今回のアップデートでは、体のエネルギー残量や指先の温度、AIキャラクターによるアドバイスが加わり、数値を見るだけで終わらない使い方へ