元AKB48のメンバーでYouTuberの鈴木優香が6日、3ヶ月連続発売の第1弾となる最新デジタル写真集『Bloom』（ワニブックス）をリリースした。【写真】美尻あらわな純白ランジェリー姿を披露した元AKB48鈴木優香鈴木は、2000年8月15日生まれ、静岡県出身。21年にAKB48卒業後、YouTuberに転身。公式チャンネル（@yuuka_chan815）は昨年、登録者数50万人を突破するなど人気を博している。3ヶ月連続発売の第1弾となる本作は、YouTub