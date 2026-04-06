続々と桜満開の便りが届く中、6日は各地で気温が上がり、今年一番の暑さ、夏日になる所もありそうです。東京は朝から青空が広がり、気温もぐんぐん上がっています。予想最高気温は24℃と、5月中旬並みの汗ばむ陽気になりそうです。この暖かさで桜前線が秋田まで到達し、長野や徳島なども満開となり、西日本や東日本はすべての地域で桜が満開となりました。また、予想最高気温は兵庫の豊岡や大分の日田で26℃、名古屋、甲府、埼玉の