2018年に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家男性＝当時（77）＝が急性覚醒剤中毒で死亡し、殺人罪などに問われた元妻（30）を一審に続き無罪とした大阪高裁判決を不服として大阪高検は6日、上告した。