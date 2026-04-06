こんにちは、猫ピッチャー宣伝担当のＴです。今月２９日に名古屋市で行われるチャリティーイベント「ネコ市ネコ座@名古屋withピュリナ」に、猫ピッチャーが初参加することになりました。猫ピッチャーのグッズ販売、ミー太郎のステージ登壇やグリーティング……、楽しくワイワイ会場を盛り上げます！同イベントは、保護猫に関わる様々な事業を運営する「ネコリパブリック」が主催。イベントの収益は、ネコリパブリックの保護