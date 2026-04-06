タレントの安田美沙子（43）が6日、自身のインスタグラムを更新。海辺でのオシャレな近影を披露した。安田は「こそどろではありません。笑」と自虐気味にツッコミつつ、「おしゃれに挑戦」と投稿。「気持ちのいいビーチで。。。」と、スカーフを巻きサングラスを掛けた最新ショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「細ッ」「大丈夫！イケてる！「可愛い」「美脚！！アスリート！！」「いい感じです」「セレブっぽい