フォークシンガー松山千春（70）が5日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。2017年4月5日に69歳で亡くなったフォークシンガー加川良さんについて言及した。加川さんは9年前の4月5日に亡くなった。松山は「加川良という私の大先輩であり、俺が本当に尊敬し、憧れでもありました加川良が亡くなった日であります」と切り出した。「中学時代から岡林信康、高田渡、いろんなフォークシンガーの中で、俺は加川