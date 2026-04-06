福岡空港「新・フードコート」を堪能！2026年4月1日、福岡空港の国内線旅客ターミナルにあるフードコート型飲食施設「the foodtimes」が移転・リニューアルオープンを迎えました。福岡・九州発祥の人気店が一堂に会するという「食の暴力装置」ともいえる布陣です。これはもう、空港というより“胃袋破壊エリア”といって差し支えありません。【肉汁がスゴイ！】これが福岡空港で味わえる「アメリカン（？）なメニュー」です（写