マレーシア航空は、クアラルンプール〜深セン線を7月1日に新規就航する。毎日1往復を運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はクアラルンプール発が4時間10分、深圳発が4時間。マレーシア航空は現在、北京/大興、上海/浦東、広州、厦門、成都/天府の中国本土5都市に乗り入れている。ビジネスとレジャーの堅調な需要が見込めるとしている。同路線はこの他に、深セン航空と中国南方航空、エアアジアが運航し