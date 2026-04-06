全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、新潟県・燕市のラーメン店『大むら食堂』です。【燕市】燕背脂ラーメン煮干しダシの醤油スープを覆う背脂＆極太麺、刻み生玉ねぎが乗るのが基本。出前の際にスープが冷めにくいよう背脂で蓋をし、伸びにくいうどんのような麺にしたのが始まり。丼を覆い尽くす背脂の誘惑に身も心も虜になる地元住民が絶賛するのがこの店。理由は見た目よりく