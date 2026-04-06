エンジンの故障で欠航が続いていた酒田港と飛島を結ぶ定期船ですが、今日から代わりの船による運航が始まります。 酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は、先月26日に発生したエンジンの故障により、27日から物資と旅客の輸送ができない状況が続いていました。 酒田市によりますと、東北運輸局から認可が下りたことを受け、きょう4月6日から新潟県・粟島汽船の客船「きらら」による代替船運航がはじまるということです。「きら