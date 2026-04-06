４月５日に開催されたオランダリーグ第29節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトは、14位のフォレンダムと敵地で対戦。日本代表コンビが揃って先発したなか、度々チャンスを作るも最後まで仕留めきれず、０−０で引き分けた。残留を争う下位と痛恨のドローで終わった結果、残り５節で首位PSVとの勝点差が17となり、フェイエノールトの逆転優勝の可能性が消滅。PSVの３連覇が決まった。この一戦で主審はファウ