なぜイタリア代表はまたしてもワールドカップ出場を逃したのか。各地で議論が繰り広げられている。ドイツ代表のレジェンドであるユルゲン・クリンスマン氏は、若手育成に問題があると考えているようだ。スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、2024年まで韓国代表の監督を務めたクリンスマン氏は、若くから活躍するスペイン代表のラミネ・ヤマル（バルセロナ）と、ドイツ代表のジャマル・ムシアラ（バイエルン）の名を挙げ、