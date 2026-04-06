北海道旭川市内の住宅街で、物置が燃える火事がありました。けが人はいませんが、車や隣接する住宅などに延焼しています。住宅街に響く爆発音。２階建ての建物と同じくらいの高さまで、勢いよく火柱があがっています。４月６日午前８時半ごろ、旭川市６条西５丁目で、付近住民などから「物置が燃えている」と通報が相次ぎました。消防によりますと、車や隣接する住宅にも延焼しているということです。（付近住民）「物置で除雪機や