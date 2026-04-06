アイドルグループ・異世界アイドル☆パラレルパレードの超星みるくさんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。第6子の妊娠？ を報告しました。【写真】超星みるくのぽっこりおなか妊娠7カ月で第6子を報告超星さんは「【大切なお知らせ】私事ではございますがこの度第六子を授かりました。妊娠7ヶ月に入り体調も落ち着いたのでご報告させて頂きます。今後とも温かく見守ってくださると嬉しいです よろしくお願いします」とつづり、