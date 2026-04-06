数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！日常のちょっとした隙間時間に数字のパズルに挑戦して、思考を柔軟に保ちましょう。パッと答えが見つかった時の爽快感は格別です！問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。56 □ 7 □ 2 □ 9 = 25 ヒント：まずは左端の「56 □ 7」に注目。九九の「7の段」を思い出すと、扱いやすい数字が作れそうです！答えを見る↓↓↓↓↓