天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、東日本大震災から15年の節目にあたり、被災地を訪問するため福島県にさきほど到着されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは、午前11時20分ごろ、新幹線の特別列車で福島駅に到着し、福島県の内堀知事らの出迎えを受けられました。今回の福島訪問は東日本大震災から15年にあたり、被災地の復興状況などを視察されるものです。ご一家は、6日と7日の2日間、現在も一部が帰還困難区域に指定されてい